Zvezda Granda optužena za iznudu: Pjevačica ucjenjivala biznismene intimnim snimcima, uzela im 50.000 $

Nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda", Dragana Jović, našla se pred sudom zbog ozbiljnih optužbi

Izvor: Youtube/Zvezde Granda _ Official

Pred Kriminalnim sudom u državi Ontario u toku je postupak gdje je takmičarka iz "Zvezda Granda", Dragana Jović iz Kanade, optužena za iznudu novca.

Međutim, nedugo nakon takmičenja se povukla i zaposlila se kao health and safety consultant u firmi za bezbjednost na radu čijeg je vlasnika navodno ucjenjivala, kao i bar još dvojicu biznismena srpskog porijekla kako kažu sudski dokumenti u čiji je posjed došao SCANDAL. Žrtve je, kako stoji u spisima, upoznavala na nastupima.

Ucjena intimnim snimcima i iznuda 50.000 dolara

Ona je zahtijevala da joj tužilac plati novac kako ne bi otkrila intimne snimke njegovoj ženi. Popuštajući pod ovim prijetnjama, tužilac je 1. marta ili približno tog datuma isplatio tuženoj 10.000 dolara.

Tužena nije bila zadovoljna iznosom od 10.000 dolara pa je zahtijevala i dodatnih 40.000 dolara do 1. aprila 2024. Kako se navodi u optužnici, ona je planirala susret sa tužiočevom suprugom 1. aprila 2024. sa namjerom da sa njom podijeli intimne snimke. Tužena je o tome obavijestila tužioca.

Izvor: Facebook/Dragana Jovic

Kao rezultat toga, tužilac je tuženoj isplatio 50.000 dolara. On je bio primoran da plati tuženoj kako bi zaustavio prijetnje i obezbijedio prekid odnosa. Postupci tužene predstavljaju građansko-pravni delikt zastrašivanja i iznude. Tužena se neosnovano obogatila za iznos od 50.000 dolara budući da ne postoji pravni osnov, kao što je punovažan ugovor ili poklon, da ona zadrži ta sredstva.

Prema tim papirima, Dragana Jović je ušla u sudski proces, ali je onda došlo do toga da se ona pusti da se brani sa slobode. U ugovoru koji je potpisala sa sudom, pristala je da ostavi depozit od 500 dolara i obavezala se da se narednih 12 mjeseci lijepo ponaša, počevši od 25. juna 2026. godine.

Izvor: Zvezde Granda/ Youtube/ printscreen

Takođe je dobila zabranu prilaska oštećenima i obavezala se da neće dolaziti na ista mjesta gdje oni dolaze, kao i da neće prikazivati nigdje intimne snimke koje posjeduje, a epilog suđenja se i dalje čeka.