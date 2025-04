Dušan Vlahović je zapravo prvo obukao dres Crvene zvezde, pa tek onda Partizana.

Izvor: MN Press

Dušan Vlahović bi mogao ponovo da zameni crno-beli dres pošto će po svemu sudeći napustiti Juventus na kraju sezone. Znamo da je prve seniorske korake napravi u redovima Partizana, ali malo ko zna da je zapravo odigrao jednu utakmicu za Crvenu zvezdu u svojoj karijeri još kao dete.

Vlahović je rođen u Zemunu i na Altini je počeo da igra fudbal, a brzo ga je primetio OFK Beograd i doveo u svoju omladinsku školu. Upravo u vreme kada je bio deo omladinskog tima "romantičara" obukao je crveno-beli dres i promašio je penal. Na kraju je crveno-beli tim napravio veliku grešku i nije ga zadržao.

"Odigrao sam u karijeri jedan meč za Crvenu zvezdu i promašio sam penal. Bilo je to u danima kada sam u školi, u dogovoru sa ocem, preskočio jedan ispit. Zvezda me je odbila, ali razlog nije bio taj jedanaesterac. Međutim, poslušao sam svoje srce i otišao sam u Partizan koji me pozvao. Tu nisam razmišljao dva puta, već sam odmah prihvatio poziv. Sudbina je sve nekako namestila da posle šest meseci igram derbi protiv Zvezde", rekao je Vlahović za "DAZN".

Počeo u Partizanu, pa otišao zbog Jovetića

Izvor: MN Press

Došao je u Partizan na leto 2014. godine i već 2015. je potpisao profesionalni ugovor. Početkom 2016. Ivan Tomić mu je dao šansu ne samo da debituje protiv OFK Beograda već i da nosi broj 9 na leđima. Jedini prvenstveni gol u dresu Partizana dao je Radniku iz Surdulice, a u kupu je postigao pogodak protiv Spartaka iz Subotice u polufinalu. Igrao je i Evropu protiv Zaglebja iz Lubina i ima titulu i dva kupa u dresu crno-belih. A sledeći potez je takođe izabrao srcem.

"Jedan od mojih fudbalskih idola je Stevan Jovetić, koji je sa 18 godina postao kapiten Partizana. Zbog njega sam išao na stadion da gledam svoj klub. U kući sam kao suvenir imao dres Partizana, ali bez broja na leđima. Negde sam pronašao i isekao broj 35 i zalepio ga na taj dres. Nije baš izgledalo lepo, ali to je bio Jovetićev broj, i ja sam bio presrećan", rekao je Vlahović Italijanima.

(MONDO, N.L.)