Crnogorski napadač od ljeta bi mogao da bude u Humskoj u drugoj ulozi. Kako saznaje Mozzart sport, u Partizanu vide Stevana Jovetića kao novog sportskog direktora.

Partizan nema tu funkciju od odlaska Ivice Ilieva, a sportskim pitanjima se bavio Predrag Mijatović.

Jovetić je navodno zainteresovan za ulogu sportskog direktora, ali je zatražio malo vremena da razmisli, piše RTCG.

Ove sezone je u prvenstvu Kipra, Jovetić je u dresu Omonije skupio malo više od 1.000 minuta.