Fudbaler Mančester junjateda Bruno Fernandeš postao je rekorder Premijer lige

Premijer liga se privodi kraju, a ostaće upamćena i po jednom posebnom rekordu. Fudbaler Manchester United F.C. Bruno Fernandes ostvario je najveći broj asistencija u jednoj sezoni, pošto je u engleskom takmičenju čak 21 put dodao loptu koja je završila u mreži rivala.

U 38. kolu Premijer lige protiv Brighton & Hove Albion F.C. Fernandes je upisao i posljednju asistenciju za ispisivanje istorije. Kapiten „Crvenih đavola“ proigrao je Patrick Dorgu sa desne strane u 33. minutu, što je bilo dovoljno da Portugalčevo ime bude upisano zlatnim slovima u engleskom fudbalu.

Da nije riječ o slučajnosti govori i činjenica da je Fernandes prije dvije sedmice proglašen za najboljeg fudbalera Premijer lige u izboru novinara, što dodatno potvrđuje kvalitet koji posjeduje portugalski vezista.

Poslije rekordnog broja asistencija Portugalac je prestigao legende poput Thierry Henry, koji je nosio dres Arsenal F.C., odnosno Kevin De Bruyne, koji je branio boje Manchester City F.C..

Fernandes je odigrao 35 utakmica u Premijer ligi, odnosno 37 tokom cijele sezone. Kada se uračunaju po jedan nastup u EFL Cup i FA Cup, dolazi se do brojke od 22 asistencije u svim takmičenjima tokom sezone.

U dosadašnjoj karijeri Portugalac je zabilježio ukupno 72 asistencije u Premijer ligi.