Bivši igrači Mančester junajteda kao glavnog krivca vide kapitena Bruna Fernandeša.

Bivši defanzivac Mančester junateda Pol Parker riješio je da zajedno sa Rojem Kinom uputi kritike na račun Bruna Fernandeša. Legendarni igrač Mančestera iz Irske je nedavno tvrdio da kapiten ovog tima nije borac kakav je ekipi potreban. Naravno, glavni razlog za nezadovoljstvo je 15. mjesto na tabeli Premijer lige.

"Da nas spasu? Oni su 15. u ligi, a on njih spasava?", odgovorio je bivši kapiten Junajteda u emisiji "The Overlap". "Morate imati početnu tačku. Vraćam se na sve to - talenat nije dovoljan. Bruno je talentovan igrač, ali talenat nije dovoljan."

Parker je samo nastavio tvrdnje Irca. Na pitanje da li glavni trener Junajteda osjeća pritisak zbog trenurnog stanja na tabeli, a uz to imaju rekordno nizak broj bodova i rekodrno veliki broj poraza... Ipak, bivši igrač Mančestera vjeruje da nije problem u šefu struke, već u igračima na koje se on ne može osloniti.

Prvi na meti kritika bio je Fernandeš, bez obzira na to što je postigao 19 golova i 18 asistencija ove sezone. "Ne mislim da je Amorim pod pritiskom. Mislim da on samo izlazi na teren i pokušava da uradi ono što treba", rekao je Parker za "Ekspres Sport". "On ne može da odmara ljude, jer ljudima koje odmara mogu biti potrebne utakmice da bi se dokazali. A, on nema nikoga ko je zaista pouzdan."

Posebno se osvrnuo na kapitena Mančestera: "Nema dosljednosti, nema kontinuiteta u njegovoj igri. Zato ne mislim da je trener pod pritiskom. Naravno, užasno je to što smo u nekoliko navrata morali da spominjemo ispadanje Mančester Junajteda", bio je jasan bivši igrač ovog kluba.

Mančester jujated se trenutno nalazi na 15. mjestu Premijer lige i ima 10 pobjeda, devet remija i 16 poraza. Na kraju to iznosi 39 bodova, dok prvoplasirani Liverpul ima 82.