Bruno Fernandeš biće van terena najmanje mjesec dana što je veliki problem za Mančester junajted koji je već ostao bez Brajana Mbeuma.
Mančester junajted moraće bez kapitena najmanje mjesec dana. Težak udarac za Rubena Amorima i cijelu ekipu koja se već nalazi u teškoj situaciji. Do povrede je došlo u duelu sa Aston Vilom kada je sam tražio da izađe sa terena što je bio znak da nešto nije u redu.
Portugalski fudbaler biće van terena dugo i to će napraviti dodatne muke Amorimu. Najbolji igrač tima Brajan Mbeumo je na Afričkom kupu nacija sa reprezentacijom i ni njega neće biti nekoliko nedelja. Sada i bez Bruna, situacija se dodatno komplikuje. Kod ovakvih povreda tetive period oporavka je između četiri i šest nedelja.
According to the Telegraph, Bruno Fernandes will be out for at least a month after suffering a hamstring strain.— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout)December 22, 2025
This likely corresponds to a moderate (grade 2) strain will usually requires 4-6 weeks out.
Unfortunate news for United and Fernandes who has been the constant for…pic.twitter.com/Z1OWFea7MN
Moraće nekako da pronađu rešenje za izlazak iz krize u kojoj se nalaze. Junajted je u poslednja četiri kola upisao jedan trijumf, dva remija i poraz i sada će bez dvojice bitnih igrača imati još teži zadatak. Sledi duel sa Njukaslom.