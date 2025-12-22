Bruno Fernandeš biće van terena najmanje mjesec dana što je veliki problem za Mančester junajted koji je već ostao bez Brajana Mbeuma.

Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Mančester junajted moraće bez kapitena najmanje mjesec dana. Težak udarac za Rubena Amorima i cijelu ekipu koja se već nalazi u teškoj situaciji. Do povrede je došlo u duelu sa Aston Vilom kada je sam tražio da izađe sa terena što je bio znak da nešto nije u redu.

Portugalski fudbaler biće van terena dugo i to će napraviti dodatne muke Amorimu. Najbolji igrač tima Brajan Mbeumo je na Afričkom kupu nacija sa reprezentacijom i ni njega neće biti nekoliko nedelja. Sada i bez Bruna, situacija se dodatno komplikuje. Kod ovakvih povreda tetive period oporavka je između četiri i šest nedelja.

According to the Telegraph, Bruno Fernandes will be out for at least a month after suffering a hamstring strain.



This likely corresponds to a moderate (grade 2) strain will usually requires 4-6 weeks out.



Unfortunate news for United and Fernandes who has been the constant for…pic.twitter.com/Z1OWFea7MN — Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout)December 22, 2025

Moraće nekako da pronađu rešenje za izlazak iz krize u kojoj se nalaze. Junajted je u poslednja četiri kola upisao jedan trijumf, dva remija i poraz i sada će bez dvojice bitnih igrača imati još teži zadatak. Sledi duel sa Njukaslom.