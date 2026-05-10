Centralni vezni fudbaler Ferencvaroša Mohamad Abu Fani mogao bi da bude prvo pojačanje Crvene zvezde za novu sezonu.

Izvor: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Crvena zvezda se sprema za remont u lljetnom prelaznom roku, a Mitar Mrkela je prije nekoliko nedjelja najavio da će se klub potruditi da ispuni želje Dejana Stankovića. Kada imamo u vidu da je trener Zvezde trenutno nezadovoljan ponašanjem, igrom i zalaganjem pojedinih igrača u timu, jasno je da će promene biti korenite!

Među onima koji bi mogli da ojačaju tim Crvene zvezde nalazi se dugogodišnji reprezentativac Izraela! Navodno, Dejan Stanković je zainteresovan da po drugi put u trenerskoj karijeri kupi veznog fudbalera Mohamada Abu Fanija (28) kojeg je svojevremeno doveo i u Ferencvaroš!

Riječ je o centralnom veznom igraču koji može da igra i ispred posljednje linije odbrane i iza najisturenijeg napadača. Abu Fani je trenutno član Ferencvaroša u koji ga je doveo upravo Stanković, gdje ga je "ostavio" prije nego što se zaputio u Rusiju, pa vratio u srpski fudbal. Izraelski fudbaler ima ugovor do narednog ljeta, a ove sezone nije nezamjenjiv u dresu mađarskog tima.

Mohamad Abu Fani ponikao je u redovima Makabija iz Haife, a kao pozajmljeni igrač nastupao je za Hapoel Ramat Gan i Hapoel Haderu. Prvi odlazak iz Izraela bio mu je dolazak u Ferencvaroš, kada ga je mađarski klub platio 1,5 miliona evra, uz dodatnih 500.000 kroz bonuse i 20 odsto od naredne prodaje.

Otkako je stigao u Mađarsku Mohamed Abu Fani je nastupio na 116 mečeva uz 14 golova i 36 asistencija u dresu Fenrencvaroša. Prije toga je imao 147 mečeva, 17 golova i 11 asistencija u dresu Makabija iz Haife - za koji je svojevremeno igrao i protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Odigrao je preko 30 mečeva za mlađe kategorije i 33 meča za seniorsku reprezentaciju Izraela.

Zanimljivo je da se Mohamad Abu Fani čak 132 puta našao na terenu u timu koji je birao nekadašnji trener Crvene zvezde Barak Bahar, sa kojim je sarađivao u Makabiju iz Haife. Na tim mečevima upisao je 16 golova i 11 asistencija, dok je na 36 mečeva pod komandom Dejana Stankovića imao pet golova i 10 asistencija.