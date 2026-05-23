Letjelica kompanije Ilona Maska rasporedila probne satelite prije kontrolisanog pada u Indijski okean

Kompanija SpaceX milijardera Elon Musk uspješno je lansirala raketu Starship V3, najveću i najmoćniju raketu ikada napravljenu, nakon što je prvi pokušaj lansiranja bio odložen zbog tehničkog kvara.

Bespilotna raketa poletjela je iz Texas u petak nešto poslije 17.30 časova po lokalnom vremenu, svega nekoliko dana nakon što je SpaceX najavio planove za potencijalno rekordni izlazak na berzu.

Nakon ulaska u svemir, Starship V3 uspješno je rasporedio 20 probnih satelita, a potom započeo povratak kroz atmosferu. Oko sat vremena nakon lansiranja letjelica je pala u Indijski okean, gdje je, prema unaprijed planiranom scenariju misije, eksplodirala.

„Čestitke timu SpaceX-a na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3! Postigli ste veliki uspjeh za čovječanstvo“, poručio je Mask.

Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak bio je odgođen zbog problema na lansirnom tornju.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship!pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX)May 22, 2026

Iako je misija ispunila većinu glavnih ciljeva, tokom leta zabilježeni su određeni problemi sa motorima na oba stepena rakete. Uprkos tome, probni let ocijenjen je uspješnim.

Administrator NASA Džared Ajzakman čestitao je timu SpaceX-a i naglasio značaj projekta za buduće svemirske misije.

„Jedan korak bliže Mjesecu… jedan korak bliže Marsu“, napisao je na mreži X.

Ovo je bio 12. probni let rakete Starship, a predstavljena je i njena najnovija verzija visoka čak 124 metra, što odgovara visini zgrade od više od 40 spratova.

Lansiranje dolazi u trenutku kada se SpaceX priprema za inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO), za koju analitičari procjenjuju da bi mogla postati najveća u istoriji Wall Street. Proces izlaska na berzu mogao bi početi već narednog mjeseca.

Pored razvoja raketa, SpaceX upravlja i servisom satelitskog interneta Starlink, dok Mask kontroliše i kompaniju za vještačku inteligenciju xAI.