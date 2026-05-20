Ovo su pjevači koji su snimali spotove sa ljepoticama pa ih smuvali: Saša Kovačević bio s njih četiri

Pojedini pjevači nisu mogli da odole manekenkama koje su angažovali da im budu u spotu

Dok su kamere bilježile romantične kadrove, varnice su "sijevale" i iza scene, a neke od tih ljubavi prerastale su u ozbiljne veze, pa čak i brakove.

Saša Kovačević

Saša Kovačević koji važi za jednog od najatraktivnijih pjevača na domaćoj sceni, svojevremeno je u emisiji "Amidži Šou" ispričao anegdotu sa manekenkom iz jednog njegovog spota sa kojom je kasnije bio u vezi. Kako je otkrio, ona je, u pola noći, završila u spavaćoj sobi njegovih roditelja.

"Jednom prilikom, bili smo ta djevojka i ja u mojoj sobi, otišla je do toaleta na kratko… Pošto je prvi put bila u mom stanu, pogriješila je sobu i krenula je baš kod oca i majke u krevet. Kad se majka probudila…", pričao je Saša anegdotu u emisiji, a ta bivša djevojka nije jedina koju je upoznao na snimanju spota.

"Uvijek smo gledali da budu lijepe. Bio sam mlad i zelen", rekao je istom prilikom pjevač, koji je s jednom ljepoticom bio u vezi par godina. U pitanju je Jovana Jocić, koja se kasnije udala za njegovog kolegu Vladana Savića iz Magla benda, a potom i razvela.

Kako pišu domaći mediji, Saša je navodno bio sa čak četiri ljepotice sa kojima je snimao spotove. Ipak, pjevač je danas u skladnom odnosu.

Dado Polumenta

Pjevač Dado Polumenta upoznao je sadašnju suprugu Ivonu 2015. godine na snimanju spota za pjesmu "Za tebe uvijek biću tu". Dado ju je kasnije angažovao i za drugi spot.

"Kada smo se upoznali malo bolje i posle saradnje na dva moja spota gdje smo dugo razgovarali, oboje smo osjetili istu želju i shvatili da smo rođeni jedno za drugo. Bez razmišljanja smo počeli hodati i eto", rekao je Polumenta svojevremeno za Puls.

Bojan Lexington

Još jedan pjevač je završio u braku sa manekenkom iz spota, a to je Bojan Vasković iz Leksington benda. Njegova supruga se pojavila u spotu za pjesmu "Prišla" i mnogi su mislili da su se tada upoznali, ali su se zapravo znali od ranije. U braku su više od 10 godina.

Vlado Georgiev

Vlado Georgiev godinama je važio za velikog zavodnika i neženju. Ipak, sve se promijenilo kada je upoznao Milicu Samardžiju. Vlado Georgiev danas uživa u ljubavi sa 15 godina mlađom ljepoticom, sa kojom je dobio ćerke Sofiju i Elenu.Oni su se upoznali na snimanju spota za njeogvu pjesmu "Iskreno", a iako su brzo otpočeli romansu, Georgiev se trudio da to što duže krije.

Relja Popović

Nikolija i Relja Popović zajedno su od 2014. godine, kada su se upoznali na snimanju spota za pjesmu "Alkohola litar", dok je Relja još uvijek bio u sastavu grupe "Elitni odredi". Kako je Nikolija jednom prilikom istakla za brak je neophodno da bude skriven od očiju javnosti, a za njihov je rekla da je medijima dosadan, kao i da joj je zbog toga drago. Danas imaju dve ćerke, Reu i Hanu, ali se nikada nisu vjenčali.