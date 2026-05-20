Vlada je 19. maja 2026. godine, u skladu s članom 10 Uredbe o Vladi, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, održala telefonsku sjednicu.

Na sjednici su donesene odluke o Predlogu zakona o rodnoj ravnopravnosti s Izvještajem sa javne rasprave; Predlogu zakona o homologaciji vozila, sistema, sastavnih djelova vozila i posebnih tehničkih jedinica.

Vlada je uputila Skupštini predlog za povlačenje iz procedure Predlog zakona o homologaciji vozila, sistema, sastavnih djelova vozila i posebnih tehničkih jedinica, radi, kako su obrazložili, usaglašavanja i dobijanja mišljenja Evropske komisije u cilju potpunog usklađivanja sa EU pravom u oblasti homologacije motornih vozila.

Vlada je takođe donijela odluku o Informaciji za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika/ce za 90 polaznika/ca XVII generacije JU Viša stručna škola „Policijska akademija“ u Danilovgradu, na osnovu javnog poziva.

Imajući u vidu činjenicu da je u Upravi policije ogroman kadrovski deficit u interesu je države da odmah nakon završetka školovanja omogući polaznicima JU stručna škola "Policijska akademija" u Danilovgradu da što prije počnu da rade.

Njihovo uključivanje u rad u što kraćem roku nakon završetka školovanja ne samo da opravdava uložena finansijska sredstva već i osigurava kontinuitet kadrovske popune Uprave policije čime se jača operativna sposobnost službe i unapređuje bezbjednost građana.

Na današnjoj sjednici Vlada je predložila platformu za učešće crnogorske delegacije, koju predvodi ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić, na Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Za srce više“, 24 – 26. maj 2026. godine, Beograd, Republika Srbija.

Ovaj događaj predstavlja centralni dio istoimene nacionalne kampanje Srbije, usmjerene na unapređenje informisanosti o reproduktivnom zdravlju i fertilitetu, kao i na otvaranje stručnog i društvenog dijaloga o temama koje su od suštinskog značaja za pojedince, porodice i društvo u cjelini. Poseban fokus konferencije biće na razmjeni znanja, identifikaciji ključnih izazova i unapređenju javnih politika u ovoj oblasti.

Učešće crnogorske delegacije predstavlja značajan korak i dodatnu vrijednost u razmjeni primjera dobre regionalne i međunarodne prakse po pitanju rađanja, koje se najčešće posmatra kroz prizmu demografskih pokazatelja. Ali, dodatna pažnja mora biti posvećena i ostalim bazičnim uzrocima- zdravlju, socijalnim okolnostima, životnim tranzicijama koje utiču na ostvarivanje roditeljske uloge.