Fudbaler Barselone Runi Bardži izostao je iz nacionalnog tima i to zbog ponašanja

Fudbaler Barselone Runi Bardži (20) mogao je da bude adut Švedske na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, ali će umjesto toga ostati podalje od tima. Nacionalni dres nije zaslužio, ne zbog loše igre, već zbog lošeg ponašanja, pa je kao igrač koji narušava atmosferu odstranjen iz tima.

Veliko iznenađenje bilo je kada ime Bardžija nije bilo na spisku selektora Grejema Potera. Razlozi nisu sportske prirode, otkriva "Aftonbladet". Fudbaler Barselone isključen je iz tima jer narušava timsku disciplinu i zbog neprimjerenog ponašanja. Sukob je nastao još u martu, kada je mladi fudbaler presjedeo mečeve reprezentacije, pa je od stručnog štaba insistirao da zaigra.

Nezadovoljstvo je uznapredovalo kada je Švedska proslavljala plasman na Mundijal 2026, gdje je igrač Barselone umjesto slavlja bio vidno ljut i bijesan. Ponašanje Bardžija natjeralo je selektora i na radikalne korake, pa je mladi igrač, koji je vlastiti interes stavljao ispred interesa tima, ostao bez puta na Svjetsko prvenstvo.

"Bilo je veoma čudno što je sjedio tamo neraspoložen, iako smo upravo obezbijedili plasman na Svjetsko prvenstvo. To mu uopšte nije išlo u prilog", naveo je izvor reprezentacije.

Fudbaler Barselone je odigrao solidnu sezonu, nastupio je na 28 mečeva, postigao četiri gola i upisao dvije asistencije, pa ga je uspjeh u katalonskom klubu činio gotovo "sigurnim" na putu za SAD, Kanadu i Meksiko. Međutim... ako bi se Runi pitao, minutaža u Barseloni ponovo nije bila zadovoljavajuća za Šveđanina, pa reprezentacija nije jedini problem koji muči mladog igrača.