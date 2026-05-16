Crvena zvezda postigla dogovor oko prodaje Daglasa Ovusua u Viktoriju Plzenj.

Daglas Ovusu i definitivno napušta Crvenu zvezdu poslije samo šest mjeseci na "Marakani". Prema pisanju medija iz Gane, Daglas Ovusu je postigao dogovor sa Zvezdom oko prelaska u Viktoriju Plzenj, tako da će u narednim danima njegov transfer i biti ozvaničen

Fudbaler koji je zimus stigao iz Radnika iz Surdulice kao veliko pojačanje za 2,2 miliona evra nije impresionirao Stankovića, odnosno nije ga ubijedio da može da bude starter u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako da je Zvezda odlučila da prihvati ponudu iz Češke. Prema informacijama iz Gane, Zvezda će dobiti 3,3 miliona evra fiksno, odnosno još milion evra kroz razne bonuse, uglavnom vezane za učinak.

To je potencijalno 4,3 miliona evra i kada se dogovor ozvaniči, biće najveći u istoriji Viktorije Plzenj. Ostalo je samo još da Ovusu odradi ljekarske preglede i da potpiše dugoročni ugovor sa klubom koji ga prati već neko vrijeme.

Šta ovo znači za Zvezdu?

S obzirom da je Crvena zvezda ostala bez desnog krila, a da je ta pozicija bila deficitarna tokom skoro cijele sezone, trebalo bi očekivati da u ljetnom prelaznom roku tu "odjekne bomba".

Zvezda ima Luku Zarića, koji posjeduje talenat i vjeruju u njega na "Marakani", ali se očekuje još jedan iskusniji igrač za same kvalifikacije. Za sada se najviše spominjao Stav Turijel (25) iz Hapoel Tel Aviva, koji doduše prevashodno igra kao lijevo krilo, međutim upotrebljiv je i po desnom.

Takođe, ne treba zaboraviti da će Zvezda tokom ljeta promijeniti i formaciju i zbog toga pojačanje na desnom krilu možda dođe na samom kraju kvalifikacija.