Donald Tramp iznenadio je javnost objavivši bizaran AI video na mreži "Truth Social". Na snimku se vidi kako američko oružje, nalik laserima, uništava iranske snage uz njegov slikovit govor.
Američki predsjednik Donald Tramp poznat je po nesvakidašnjim objavama na društvenim mrežama, ali njegov najnoviji potez na platformi Truth Social uspeo je da iznenadi čak i one koji su navikli na njegov specifičan stil komunikacije
May 16, 2026
Tramp je sa svojim pratiocima podijelio montirani video-snimak koji spaja njegov govor sa kadrovima generisanim pomoću veštačke inteligencije (AI). U audio-zapisu, predsednik SAD izuzetno slikovito i detaljno opisuje zamišljeni scenario u kom američka vojska uništava iranske trupe u Ormuskom moreuzu, dok AI vizuali u potpunosti prate njegove oštre riječi.
Na ovom nesvakidašnjem snimku može se vidjeti kako misteriozno oružje, koje najviše podsjeća na laserske zrake, obara iranski avion. S obzirom na to da je ove bizarne scene zaista teško dočarati riječima, korisnicima interneta se savjetuje da sami pogledaju materijal koji je američki lider odlučio da podijeli sa javnošću.