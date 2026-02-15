Tražila je dugo Crvena zvezda rješenje na desnom krilu, potrošila milione i živce, a čini se da je Daglas Ovusu taj koji je konačno riješio brigu Dejana Stankovića.

Ispromašivala se Crvena zvezda prethodnih nekoliko prelaznih rokova, posebno kada su u pitanju krilni fudbaleri, međutim već sada imamo naznake da je ove zime napravljen dobar posao. Strahinja Eraković je zvučno pojačanje u odbrani koje se čekalo od odlaska Nasera Đige, vidjeli smo da je Džej Enem vrlo motivisano obukao dres Zvezde i sve više podsjeća na Šerifa Endijajea, dok Daglasu Ovusuu neće biti potrebno dugo da postane ljubimac navijača ako nastavi ovako da igra.

Na sve tri proljećne utakmice ove sezone u Superligi vidjeli smo da je Dejan Stanković koristio Daglasa Ovusua kao startera, a na njima ne samo da je impresionirao i pokazao da je odmah ozbiljno pojačanje na domaćoj sceni, nego neće biti nikakvo iznenađenje ako u četvrtak debituje i u Evropi protiv Lila.

Daglas Ovusu odmah skinuo pritisak

S obzirom da je Ovusu stigao iz Radnika - i to kao "najskuplji domaći transfer" srpskog fudbala - jasno je da se od početka nosio s velikim pritiskom. Očekivanja od njega su da opravda skoro 2,5 miliona eura koliko je Zvezda poslala u Surdulicu, a uglavnom to umije da "zaveže" noge igračima.

Imali smo prethodnih godina više takvih primjera - od domaćih igrača poput Uroša Sremčevića do onih stranih kao što su recimo bili Felisio Milson ili Šavi Babika. Ipak, Daglas Ovusu nije od te "fele" i sebi je već olakšao boravak u Zvezdi.

Pomalo je bojažljivo ušao u meč protiv Čukaričkog i onda u drugom poluvremenu ostavio zaista odličan utisak prije nego što je bio zamijenjen u 83. minutu, da bi već na prvom meču na "Marakani" i statistički počeo da se dokazuje. Gol i asistencija u "petardi" s Novim Pazarom bili su dovoljan poziv Dejanu Stankoviću da mu vjeruje i za duel sa Železničarom iz Pančeva na kome je opet bio starter, treći put ovog proljeća u Superligi.

"Ples" u Pančevu, za mir u Zvezdi

Iako statistika kaže da Daglas Ovusu nije imao ni gol ni asistenciju u pobjedi protiv Železničara (3:0), bez sumnje može da se kaže da je bio jedan od njenih najboljih igrača. Svaki put kada bi dobio loptu na desnoj strani - nešto bi konkretno uradio s njom. Igrao je raznovrsno, od napadanja prostora i igranja uz liniju, do ulaska u sredinu i kombinatorike sa saigračima.

Njegova sposobnost da bude nepredvidiv na krilu, što je izuzetna vrijednost igrača, napravila je pravu muku Pančevcima. Znao je po zemlji da pošalje lopte, pa da lobuje i gađa Arnautovića na pet metara kada niko to ne očekuje, zatim da šutira, što može i bolje... Ne zaboravimo i da je odlično sarađivao sa Seolom, kao i sa Arnautovićem kome je dodao loptu prije nego što će sjajni Austrijanac odigrati iz prve za strijelca Vasilija Kostova.

Miran, tih, nenametljiv, a kada uzme loptu pokaže i da je brz, i da umije da igra fudbal, a da ga istovremeno i razumije na način da pomogne ekipi. Sve što je bilo potrebno Zvezdi na toj poziciji nakon dugo lutanja.

Zna se ko je prvi izbor na krilu

Dejan Stanković poslije ove tri utakmice sigurno više nema dilemu o tome ko mu je prvi izbor na desnom krilu. Bila je to možda i najproblematičnija pozicija u Zvezdi tokom jeseni, iako je na njoj bilo najviše igrača, a nakon što su Olajinka, Babika i Milson otišli iz kluba - "probio" se 19-godišnjak iz Gane koji podsjeća na one bisere kakve su nalazili Skandinavci.

Između ostalog, zato nema Nemanje Radonjića, zato je i Luki Zariću smanjena minutaža, dok eventualno Vladimir Lučić može da mu bude alternativa - ako se Zvezda odluči za nešto defanzivniji pristup.

Tu još nismo vidjeli koliko može da pomogne Ovusu, ipak su ove tri utakmice u prvenstvu Srbije bile drugačije od onoga što na velikoj sceni čeka Zvezdu, tako da ćemo protiv Lila i tu imati priliku da se uvjerimo koliko vrijedi Daglas Ovusu. Za sada, Zvezda može da se raduje da je "ubola premiju".