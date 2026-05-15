Mirko Ivanić postao najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde.

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić (32) nije igrao u finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine zbog teške povrede od koje se oporavlja od zime. Uprkos tome, ušao je u istoriju kluba kao najtrofejniji igrač u istoriji, jer je podigao svoj 14. trofej u karijeri u crveno-bijelom.

Ovim uspjehom, Ivanić je prestigao na "vječnoj listi" najtrofejnijih igrača Zvezde dugogodišnjeg lijevog beka Milana Rodića, koji je na Marakani podigao 13 pehara.

Ivanić je od dolaska u Zvezdu 2019. osvojio osam titula prvaka Superlige Srbije i uz to podigao šest trofeja u Kupu Srbije. U dresu crveno-bijelih odigrao je 335 utakmica i postigao 107 golova. Odigrao je 10 mečeva u grupnoj fazi Lige šampiona za Zvezdu, a čak 25 u grupnoj fazi Lige Evrope.

Zanimljivo je to da je Ivanić od odlaska iz svog matičnog kluba, Vojvodine, u bjeloruski BATE Borisov svake godine bio nacionalni prvak - Bjelorusije, pa Srbije. Taj niz je nastavio i ove godine i traje već 11 godina.

Ivanić je tokom zime doživio povredu lista na pripremama, pa je obnovio 29. januara na treningu pred meč protiv Selte u Ligi Evrope. Uplakan je sjeo na klupu kraj pomoćnog terena "Marakane" i ispostavilo se da će preskočiti čitavu polusezonu, da bi od ljeta bio spreman za kvalifikacije za Ligu šampiona.

