Da li se Beču isplatilo što je uloženo 22 miliona € u organizaciju Evrovizije: Samo na jednu stvar nisu mogli da utiču

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
Izvršni direktor Turističke organizacije Beča iskreno je govorio o evropskom takmičenju.

Da li se Beču isplatilo što je uloženo 22 miliona € u organizaciju Evrovizije Izvor: MONDO

Norbert Ketner, izvršni direktor Turističke organizacije Beča na konferenciji za medije pred finale Evrovizije 2026. godine otkrio je da li se isplatilo to što je država uložila čak 22 miliona eura u organiziciju takmičenja.

Nije krio da je i više nego zadovoljan organizacijom, a kroz šalu je rekao da jedino na vremenske uslove nije mogao da utiče, s obzirom na to da je uglavnom padala kiša ovih dana.

"Moram da naglasim da je ova nedelja, tačnije godina bila odlična za nas. Veliko je takmičenje, ali smo pokazali koliko ulažemo u infrastrukuru, ali na vremenske uslove nismo mogli da utičemo. Nemojte nas kriviti za to", rekao je on kroz osmijeh.

Podsjetimo, naša reportkerka Marina Cvetković imala je priliku da razgovara sa Dimitrisom Kontopolousom, grčkim kompozitorom, koji je radio jpesmu “Bangaranga” bugarske predstavnice Dare prokomentarisao favorite na Pesmi Evrovizije 2026. godine.

"Sviđa mi se pjesma Danske i Izraela, mislim da ima dosta dobrih. Kao što znamo ovo je nepredvidivo takmičenje, vidjećemo šta će se desiti.

Nije krio koliko je ponosan na mladu bugarsku pjevačicu.

"Veoma sam ponosan na Daru, pjeva i igra sjajno. Igra se sa kamerama. Veoma sam srećan što mogu vidjeti talenat ove djevojke!"

