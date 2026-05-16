Fudbaler Barselone Robert Levandovski saopštio je danas da će nakon završetka ove sezone napustiti španski klub.

"Nakon četiri godine pune izazova i napornog rada, vrijeme je da nastavim dalje. Odlazim sa osjećajem da je misija završena. Nikad neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača od mojih prvih dana. Katalonija je moje mjesto na svijetu. Hvala svima koje sam sreo na putu tokom ove predivne četiri godine. Posebna zahvalnost predsjedniku Laporti što mi je dao šansu da proživim najsjajnije poglavlje moje karijere. Barselona se vratila tamo gde pripada", naveo je Levandovski u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Levandovski (37) je u Barselonu došao 2022. godine iz Bajern Minhena, i od tad je odigrao ukupno 191 utakmicu i postigao 119 golova za španski klub.

Poljski napadač je sa Barselonom osvojio tri titule prvaka Španije, kao i tri trofeja u Superkupu Španije i jedan u Kupu kralja.