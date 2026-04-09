Arne Slot je došao, osvojio titulu sa Liverpulom i onda odlučio da menja ceo sistem igre i upropastio je sve ono što je Jirgen Klop radio.

Kako je Arne Slot upropastio Liverpul i sve ono što je Jirgen Klop godinama gradio? Došao je Holanđanin, zamenio harizmatičnog Nemca i odmah osvojio titulu u Premijer ligi. Ogroman uspeh svakako i uz to je tim sa "Enfilda" igrao lep i dopadljiv fudbal. Ali, to je bila neka vrsta nastavka na sve ono što je Klop radio sa timom.

Napravio je holandski stručnjak neke sitne promene, zadržao sličan sistem, a onda mu je Pari Sen Žermen prekinuo snove o duploj kruni u dvomeču u osmini finala Lige šampiona. Mečevi koji su bili dostojni same završnice takmičenja, ali je promena formata i sve to donelo takav meč na startu nokaut faze. Rezultati su varirali i u završnici prošle sezone, ali je prednost bila dovoljna i sačuvana je. I tada je Slot u više navrata posle kikseva pričao da je njegovom timu teško da se navikne da igra protiv timova koji se brane i "parkiraju autobus".

Oko godinu dana kasnije Slot je dobio priliku da upravo to pokaže na terenu, opet je sudbina htela da se ukrste PSŽ i Liverpul, sada u četvrtfinalu Lige šampiona. Tim Luisa Enrikea koji igra napadački fudbal, otvorena igra, šansa za Holanđanina da se dokaže, a onda je napravio šokantnu odluku pre početka meča. Odlučio je da igra sa petoricom u poslednjoj liniji (Gomez, Van Dajk, Konate, Kerkez, Frimpong), da ispred budu Mekalister, Gravenberh i Soboslaj i napred Ekitike i Virc, na golu je zbog povrede Alisona bio Mamardašvili. Kako je to izgledalo? Kao samoubistvo.

PSŽ je "uništio" Liverpul, imao je 74 odsto lopte u posedu u Parizu, 18 šuteva ka golu, šest u okvir gola, četiri velike šanse kreirane, 746 dodavanja, kao meč tima iz prve lige i niželigaša. Liverpul nije imao nijedan jedini šut u okvir gola, ukupno tri na celom meču i samo 253 dodavanja. Revanš jeste na "Enfildu" sledeće nedelje i to je tim koji nikada ne treba otpisivati pred svojim navijačima, ali je duel u Francuskoj izgledao kao igra mačke i miša i pravo je čudo kako u mreži Mamardašvilija nije lopta završila bar još nekoliko puta zaista.

Zna li iko šta su Slotove ideje?

Teško da iko može da razume šta su tačno ideje Arnea Slota. Na leto je potrošio skoro 500 miliona evra na dovođenje pojačanja, dva najveća su svakako Florijan Virc i Aleksander Isak. Stigli su i Džeremi Frimpong, Miloš Kerkez, Ugo Ekitike, Đovani Leoni (zbog povrede završio sezonu) i holandski stručnjak je rešio da potpuno promeni Klopov sistem, da igra onako kako je on zamislio.

A, šta je zamislio? Bilo bi dobro da je nekome to jasno. Uostalom, način na koji Virc igra za reprezentaciju Nemačke gde pokazuje zašto je jedan od najvećih talenata na planeti i kako je "ugušen" u Slotovom Liverpulu sve govori. Ne vidi se ni plan, ni ideja, niti igra deluje lepo, ni dopadljivo za oko. Uz sve to se Slot posvađao i sa Mohamedom Salahom, legendom kluba. I on je deo razloga zašto je Egipćanin odlučio da napusti klub na leto.

Spekuliše se već neko vreme da će Ćabi Alonso da dođe na klupu na leto i šanse za to će dodatno da porastu ukoliko PSŽ izbaci Liverpul, uz to "crveni" imaju i ogromne probleme u Premijer ligi gde trenutno "vise" za mesto u Ligi šampiona. Naredne sezone će pet klubova iz Engleske igrati u eliti, a Liverpul je trenutno peto mesto sa 49 bodova, ali Čelsi ima samo bod manje, Brentford i Everton su na 46. Dosta ovo podseća na sezonu kada je Brendan Rodžers bio na klupi, pre dolaska Jirgena Klopa. Doduše, razlika je što je tada igra Liverpula bila mnogo bolja, bar su uživali u majstorijama Luisa Suareza, Filipea Kutinja i ekipe. Ove sezone deluje više kao kazna gledati utakmice Liverpula...



