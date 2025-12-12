Napadač Liverpula Mohamed Salah pomilovan odlukom menadžera Arnea Slota

Napadač Liverpula Mohamed Salah (33) vraćen je u ekipu nedelju dana nakon što je izazvao haos u klubu. Zvanično je da će biti u sastavu za subotnji meč protiv Brajtona, posle veoma komplikovanih dana u klubu.

Prošlog vikenda, Salah je rekao da oseća kao da je "bačen pod autobus" i bio je veoma ljut. Menadžer Arne Slot nije ga uvodio u igru protiv Lidsa, prethodno i protiv Vest Hema 30. novembra i Egipćanin je pred novinarima izbacio sve iz sebe.

Holandski trener rekao je svoje odstranivši ga iz ekipe za gostovanje Interu, na kojem je Liverpul pobedio, a onda je dopustio da Salah bude opet dio tima. "Slot je želio da postupi u najboljem interesu kluba, posebno uz veliki broj povrijeđenih igrača".

Salah odlazi u Maroko, agent stiže u Liverpul

Problem je očigledan i još postoji, a Bi-Bi-Si je javio da će Salahov agent Rami Bas pregovarati sa klubom tokom Salahovog odsustva zbog učešća na Afričkom kupu nacija od 21. decembra do 18. januara u Maroku.

Do tada, Liverpul će igrati protiv Brajtona u subotu od 16, a zatim protiv Totenhema naredne subote.

Slot se oglasio i na dan odluke

Na brojne pokušaje engleskih novinara da saznaju nešto novo o "slučaju Salah", Arne Slot ostao je zakopčan do grla.

"Rekao sam da ću jutros razgovarati sa Moom i ishod tog razgovora odrediće kako će stvari izgledati sjutra", kazao je on.

Na pitanje šta mu je "potrebno od Salaha da se situacija riješi"…

"Ono što mi treba je razgovor s njim i mislim da bi sledeći put kada budem govorio o Mou to trebalo da bude pred njim, a ne ovdje. Možete da nastavite da pokušavate, ali nema tu mnogo više da se kaže osim da ću danas razgovarati s njim i, kao što sam rekao, ishod tog razgovora odrediće kako će stvari sjutra izgledati".

Na pitanje da li je "dio problema to što se od Salah traži da više radi u odbrani", Slot je odgovorio slično.

"Možete to da pitate na više načina, ali mislim da sam upravo odgovorio - sledeći put kad budem govorio o njemu, to bi trebalo da bude sa njim. Dugo smo razgovarali prošle nedelje nakon utakmice sa Sanderlendom. Bilo je mnogo razgovora između njegovih predstavnika i naših, naših predstavnika i njega, između njega i mene nakon utakmice i danas ću ponovo razgovarati s njim".

Na pitanje da li se izvinio ili je dužan da se izvini, Slot je dodao još jedno: "Isti odgovor kao i prije".