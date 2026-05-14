Žena iz Alabame (65) uhapšena je jer je upucala supruga (69) u njihovoj kući. Priznala je da ga je ubila jer ju je nerviralo što je stalno brinuo o njoj nakon njene operacije.

Izvor: Franklin County Sheriff Office

Žena iz Alabame (65) uhapšena je pod optužbom da je prije četiri dana upucala supruga jer ju je nervirao dok je brinuo o njoj. Policija navodi da je Šeri Mičel-Klats bila iziritirana time što ju je suprug provjeravao nakon što je dvije nedelje ranije imala operaciju na srcu, što je na kraju bio i motiv ubistva, piše Unilad.

Kancelarija šerifa okruga Frenklin izvijestila je da je Mičel-Klats pozvala hitnu pomoć u nedelju oko 19:30 i rekla da je pucala u svog supruga. Policijski službenici su po dolasku u njihov dom u Raselvilu zatekli mrtvog muškarca kako sjedi u stolici u dnevnoj sobi. Utvrđeno je da se radi o 69-godišnjem Timotiju Klatsu. Šeri je isprva policajcima rekla da joj je suprug prijetio tokom cijelog dana, ali je kasnije promijenila iskaz.

"Smatramo da je gospodin Klats ulazio u spavaću sobu kako bi provjerio stanje supruge nakon njene nedavne operacije na srcu", rekao je portparol šerifove kancelarije za časopis People. "Izjavila je da je Timoti u jednom trenutku ušao, 'bocnuo je' i upitao da li je gladna. Odgovorila mu je potvrdno, nakon čega joj je donio hranu", rekao je.

Šerif: Nikad ne znate šta se nekome mota po glavi

Prema navodima, Šeri je suprugova briga toliko iznervirala da je uzela pištolj u slučaju da se on vrati u sobu. Kako se nije vratio, otišla je da ga potraži i upucala ga je dok je sjedio u svojoj fotelji. "Djelovala je prilično uznemireno u kratkom kontaktu koji sam imao sa njom na licu mjesta.

"Ali, nikad ne znate šta se nekome mota po glavi", izjavio je šerif okruga Frenklin Šenon Oliver za stanicu 48Waff. "Imate niz slučajeva gdje neko počini ovakvo djelo pa morate da ga tražite i pronalazite i da gradite slučaj na osnovu dokaza sa mjesta zločina, ali u ovoj situaciji, ona je bila prilično otvorena", dodao je.

Bez prava na kauciju

"To, naravno, otvara brojna pitanja o tome šta se dešavalo sa njom ili sa njim", dodao je šerif. Takođe je otkrio da u poslednjih šest godina nije bilo policijskih intervencija na njihovoj adresi. Uprkos priznanju, istraga se nastavlja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti koje su dovele do pucnjave. Pištolj kojim je počinjeno ubistvo policajci su pronašli na frižideru u kući.

Šeri Mičel-Klats optužena je za ubistvo člana porodice vatrenim oružjem tokom vršenja nasilja u porodici. Trenutno se nalazi u pritvoru u okružnom zatvoru Frenklin bez prava na kauciju. Još uvijek nije poznato kako se izjasnila o krivici.