Predsjednik Amerike Donald Tramp i kineski predsjednik Si Điping sastali se u Pekingu. Samit je počeo porukama o jačanju saradnje dvije zemlje.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nakon ceremonije dobrodošlice, dvije delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali zauzevši mjesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije, prenio je Gardijan.

Si Điping je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvijek vjerovao da zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocijenio da je uspjeh jedne zemlje prilika za drugu.

"Stabilni odnosi Kine i SAD su blagodet za svijet. Saradnja koristi obema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali" rekao je kineski predsjednik.

On je dodao da je globalna stabilnost povezana sa stabilnošću odnosa Vašingtona i Pekinga, navodeći da se svijet nalazi "na novoj raskrsnici", obilježenoj turbulencijama i neizvesnošću.

Si pomenuo koncept "Tukididove zamke"

Si je tokom obraćanja pomenuo i koncept "Tukididove zamke", odnosno teorije u međunarodnim odnosima koja opisuje opasnost od rata kada sila u usponu počne da ugrožava dominantnu svjetsku silu kakva je i SAD

On je time upozorio na opasnost sukoba između sile u usponu i već etablirane sile.

Rekao je da se međunarodna zajednica pita da li Kina i SAD mogu da izbjegnu takav scenario i da razviju novi model odnosa između velikih sila.

"Tajvan je najvažnije pitanje u našim odnosima"

Zbog toga je pokrenuo osjetljivo pitanje Tajvana i označio ga kao najvažnijim u odnosima Kine i Amerike.

Kako je Si rekao, ispravno postupanje s tim pitanjem omogućuje stabilnost odnosa Kine i SAD.

" Ako se njime, međutim, ne bude ispravno upravljalo, dve zemlje bi mogle da se sukobe ili čak dođu u konflikt, što bi cjelokupne kinesko-američke odnose gurnulo u vrlo opasnu situaciju" rekao je Si.

Tramp: Imamo fantastičnu budućnost zajedno

S druge strane, Tramp je poručio da će odnosi dvije zemlje biti "bolji nego ikad".

"Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Čast mi je biti sa vama. Čast mi je biti vaš prijatelj, a odnos između Kine i SAD biće bolji nego ikad prije ", rekao je Donald Tramp.

"Svima kažem da si veliki vođa"

On je istakao da se sa kineskim liderom "poznaje dugo" i nazvao je Sija "velikim vođom".

"Svima kažem da si veliki vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ipak to kažem, jer je istina", rekao je Tramp, obraćajući se kineskom predsjedniku.

Si je takođe podsjetio da se 2026. godine navršava 250 godina američke nezavisnosti, naglašavajući značaj dugoročne stabilnosti u odnosima dve države.

Poslije bilateralnih razgovora planirana je posjeta "Nebeskom hramu", kao i državni banket u čast američkog predsjednika.

Tramp je u posjeti Kini prvi put od 2017. godine.