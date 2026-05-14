Brižit Makron navodno je ošamarila supruga Emanuela zbog poruka iranske glumice Golšifte Farahani.

Izvor: Blondet Eliot/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brižit Makron navodno je čuveni šamar svom suprugu Emanuelu Makronu udarila nakon svađe zbog poruka iranske glumice, tvrdi Florijan Tardif, politički dopisnik Paris Meča. Tardif je ovu tvrdnju iznio u srijedu na francuskom RTL-u, predstavljajući svoju novu knjigu "Gotovo savršen par".

Kako piše britanski Telegraf, tvrdnje su odmah izazvale demanti iz krugova francuske prve dame.

"Brižit Makron je kategorički demantovala tu verziju događaja direktno autoru 5. marta, naglašavajući da nikada ne gleda telefon svog supruga", saopšteno je. Dodali su i da Tardif tu tvrdnju nije objavio u knjizi.

Autor je za RTL rekao da incident, snimljen u Vijetnamu 25. maja prošle godine, nije bio razigrana bračna razmjena, kako je Jelisejska palata tvrdila u to vrijeme, već "prilično ozbiljna svađa".

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear.pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA (@nexta_tv)May 26, 2025

Tardif je rekao: "Dogodilo se to da je vidjela poruku poznate osobe, iranske glumice Golšifte Farahani."

Tvrdio je da je Makron sa francusko-iranskom glumicom nekoliko mjeseci održavao "platonski" odnos, iako "to više nije slučaj", kao i da joj je slao poruke koje su "otišle prilično daleko", uključujući i rečenicu: "Smatram vas veoma lijepom."

"To mi je rečeno i ponovljeno iz njihovog okruženja", rekao je Tardif, insistirajući da se njegov prikaz zasniva na „činjenicama“, a ne na glasinama.

Ko je Golšifte Farahani?

Farahani, koja je 2008. napustila Iran i preselila se u Francusku, ranije je odbacila nagađanja o vezi sa francuskim predsjednikom. Kada ju je časopis Gala prošlog avgusta pitao o glasinama, odgovorila je:

"Pitanje je zašto ljude uopšte zanimaju takve priče. Kod nekih ljudi postoji manjak ljubavi pa moraju da izmišljaju romanse kako bi ispunili svoj život."

Podsjećamo, snimak šamara sa aerodroma u Hanoju obišao je svijet.

U galeriji pogledajte fotografije glumice:

Makron je tada tvrdio da se sa suprugom "prepucavao, odnosno šalio", dok je zvaničnik Jelisejske palate taj trenutak opisao kao "opuštanje", "zadirkivanje" i znak "bliskosti" pred početak zvanične posjete.

Tardif, međutim, tvrdi drugačije.

"Ta privatna scena postala je javna zbog nesporazuma u avionu. Mislili smo da je svađa završena. Nije", rekao je.

Prema Tardifovim riječima, Jelisejska palata je kasnije zažalila što se nije iskreno izašlo u javnost sa pričom da je riječ o svađi.

Podsjećamo, prošlog mjeseca je i Donald Tramp ismevao Makrona tokom uskršnjeg događaja u Bijeloj kući, rekavši da se njegova supruga prema francuskom predsjedniku "ponaša izuzetno loše" i našalivši se da se Makron "još oporavlja od desnog krošea u vilicu".

Makron je Trampove komentare nazvao "neelegantnim i nedostojnim nivoa". U rijetkom izrazu političkog jedinstva, u njegovu odbranu tada su stali i opozicioni političari, među njima Manuel Bompard, koordinator krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska, koji je Trampove reči nazvao "apsolutno neprihvatljivim".

(Jutarnji/MONDO)