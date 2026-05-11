Darvin Nunjez postaje slobodan agent nakon raskida ugovora sa Al Hilalom, gdje nije ispunio očekivanja. Šta to znači za njegovu karijeru?

Urugvajski napadač Darvin Nunjez postaće slobodan agent pošto se sprema raskid ugovora sa saudijskim Al Hilalom. Svakog trenutka očekuje se da njihova saradnja i zvanično bude prekinuta, pa će tako jedan od najskupljih napadača u posljednjih pet-šest godina biti odjednom na tržištu i bez ugovorne obaveze.

Prije samo četiri godine Liverpul je kupio Darvina Nunjeza za 85 miliona evra iz Benfike, gledao je u njega zaista kao ozbiljan projekat, međutim prošlog ljeta prodao ga je "na popustu" u Al Hilal za 53 miliona evra. Tamo je Urugvajac dobio strašan ugovor, postao je jedan od najplaćenijih igrača svijeta, međutim vrlo brzo su u Al Hilalu procenili da im ne treba. Razlog je dolazak iskusnog Karima Benzeme koji mu je "oteo" mjesto napadača, ali i stranca, tako da Nunjez nije ni registrovan za drugi dio sezone.

Nije ipak Mitrović! Darvin Nunjez je došao u Al Hilal kao direktna zamjena za Aleksandra Mitrovića koji nije bio po ukusu trenera Simonea Inzagija. Nije pokazao ni djelić onoga što je Mitar u Al Hilalu, gde je dao 68 golova na 79 nastupa.

S obzirom na to da nije igrao još od 16. februara u prvenstvu Saudijske Arabije, dok ga je Simone Inzagi izostavljao i iz Azijske lige šampiona, pa je na kraju logično bilo da se dvije strane pozdrave i "svako svojim putem".

Ovo je posebno problematično Nunjezu jer mu je ugrozilo status u reprezentaciji Urugvaja pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, ali se nada pozivu i veruje da ako ostavi dobar utisak - da bi mogao opet da se vrati u Evropu da nastavi započeto iz dresa Almerije, Benfike i Liverpula.

Inače, Nunjez nije ni igrao toliko loše ove sezone i na 24 utakmice za Al Hilal postigao je devet golova i imao je još pet asistencija, a prethodno je za tri sezone u Liverpulu upisao 40 golova i 26 asistencija na 143 nastupa.