Fudbaleri minhenskog Bajerna na treninzima nose posebne trakice na ušima, a sada je otkriveno i čemu tačno one služe

Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Svaki detalj je bitan na najvišem nivou u sportu, posebno u fudbalu koji je najpopularniji. Malo ko je primijetio jedan od tih detalja na fudbalerima minhenskog Bajerna koji na ušima nose posebne trakice. Delovalo je kao da je u pitanju možda neka manja povreda ili neka vrsta flastera, ali je istina potpuno drugačija.

Ne radi se o povredama već o posebnim trakicama koje uzimaju krv. Naravno, nisu u pitanju veće količine krvi već par kapljica. Zašto to rade? Zato što se prati svaki mogući detalj i sve što može da utiče na performanse igrača, njihov zamor i eventualne probleme. Pogledajte i sami kako to izgleda na treningu:

Ljudi koji su za to zaduženi analiziraju spomenute kapljice krvi i prate stanje laktata. U pitanju je molekul koji pomaže za energiju u mišićima. Cilj je da se prati intenzitet treninga i da se vide granice izdržljivosti igrača i da se izbjegne njihov zamor.

Upravo na taj način se prati stanje i to je jedan od načina da se spreče eventualne povrede. Sada svi znaju o čemu se tačno radi, pa možda nešto slično vidimo i u drugim velikim fudbalskim klubovima.

Šta čeka Bajern?

Po mnogima je prošle nedelje viđena najbolja utakmica ikada u Ligi šampiona i pobjeda Pari Sen Žermena u Parizu protiv Bajerna (5:4). Večeras je na programu revanš u Minhenu (21 čas) i taj meč će odlučiti ko će na megdan Arsenalu u finalu elitnog takmičenja.

Hoćemo li opet vidjeti goleadu? Devet golova? Teško je očekivati da se takva utakmica ponovi s obzirom na to šta je na talonu, mada je u fudbalu sve moguće. Jedno je sigurno - čeka nas spektakl.