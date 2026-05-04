"Vučica" je za dvadesetak minuta tri puta zatresla mrežu tma iz Firence i trasirala put ka veoma važnoj pobjedi.

Roma ovog ponedjeljka igra veoma važan meč u borbi za plasman u Ligu šampiona. Na Olimpiko je stigla Fiorentina, koja se "predala" već u prvom poluvremenu – tim Đan Pjera Gasperinija je do odmora postigao tri pogotka i trasirao put ka veoma važnom trijumfu u trci za mjestom u evropskoj eliti.

Odbranu Viole, već u 13. minutu, prvi je nadmudrio Đanluka Manćini, dijete kluba sa stadiona Artemio Franki. Čak devet godina je štoper Rimljana bio u omladinskoj školi Fiorentine, od 2006. do 2015. godine, ali je večeras u svom 21. nastupu protiv matičnog kluba postigao prvi gol.

Romi su bila potrebna samo četiri minuta da uveća prednost. Učinila je to preko Veslija Franka, dok je košmarnih 45 minuta za goste iz Firence bilo zaključeno golom Marija Ermosa u 34. minutu.

Trijumfom iz večerašnje utakmice Roma kao petoplasirana prilazi na bod Juventusu kada je riječ o borbi za plasman u evropski fudbalski krem. Bjankoneri su sebi zakomplikovali život sinoćnjim remijem u Torinu sa već prežaljenom Veronom (1:1), a do kraja sezone očekuju ga gostovanja Lećeu i Torinu i domaći duel sa Fiorentinom.

Roma će, sa druge strane, između gostovanja Parmi i Veroni odraditi derbi Rima protiv Lacija u kojem će biti domaćin.

