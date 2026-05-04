Inter ponovo šampion Italije, jer je dominantno osvojio titulu ispred Napolija i Milana

Inter je osvojio 21. titulu u klupskoj istoriji i sada ima dvije više od gradskog rivala, Milana. Juventus je i dalje predaleko na večnoj listi sa 34, ali kako sada stvari stoje, nerazuri će i u narednim sezonima više od drugih odlučivati ko će biti prvak.

Inter je treću titulu u ovoj deceniji (2021, 2024, pa 2026) osvojio dominantno, jer je trijumfom protiv Parme u nedelju uveče na San Siru (2:0) stekao velikih 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli.

Da prošle sezone Marko Arnautović nije imao promašeni gol i neiskorišćenu veliku šansu u poslednjem kolu i da Interu nije za bod izmakla titula koja je otišla u Napulj, večeras bismo pisali o trećoj u nizu. Kao i pretprošle sezone, mada ne dominantno kao tih "Plus 24" u odnosu na Milan, Inter je pod vođstvom trenera Kristijana Kivua dominantno prošao prvi kroz cilj i pokazao da mu nema ravnog na Čizmi.

Inter je imao ove sezone prvog strijelca i najvrednijeg igrača Lige u Lautaru Martinezu (28), procijenjenom na 85 miliona posle njegovih 16 golova u pohodu na titulu. Drugi na listi strijelaca je takođe napadač Intera, Markus Tiram (28), koji je dao 13 golova, zaključno sa prvim protiv Parme u nedelju uveče za vođstvo 1:0. Tačku na pobjedu i na titulu stavio je Henrik Mkitarjan (37), takođe jedan od nosilaca igre šampiona.

Uz strijelce, Inter je imao i najbolje asistente, jer je lijevi bek Federiko Dimarko (28) namjestio daleko najviše golova (18), ispred Armanda Laurijenta iz Sasuola i svog saigrača Nikola Barele (29), koji su namjestili po devet.

Interov veliki zadatak za sledeću sezonu uz odbranu titule biće i povratak u završnicu Lige šampiona, u kojoj je i dalje aktuelni viceprvak. Ove zime, Inter je nedopustivo elimisan u plej-ofu za nokaut fazu protiv Bode Glimta. Od ljeta, u pohodu na evro-titulu Inter će računati i na sina klupske legende Dejana Stankovića, mladog srpskog vezistu Aleksandra Stankovića.



