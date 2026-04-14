Lisandro Martinez dobio je crveni karton zbog nevjerovatne gluposti i koštao Mančester junajted u Premijer ligi.

Mančester junajted je doživio iznenađujući poraz na "Old Trafordu" od Lidsa (1:2). Najveći krivac za to je Lisandro Martinez koji je u 56. minutu ostavio klub i saigrače na cjedilu pošto je dobio direktan crveni karton. Razlog? Povukao je napadača Dominika Kalverta-Luina za kosu i poslije VAR intervencije i gledanja snimka je poslat u svlačionicu.

Sudija Pol Tirni je u jednom momentu prekinuo meč jer je dobio poziv iz VAR sobe. Otišao je da gleda snimak i poslije par minuta gledanja situacije iz više uglova je saopštio da je Martinez povukao za kosu rivala, da je to nesportski potez i da je njegova odluka da mu pokaže direktan crveni karton.

U tim momentima je Lids vodio sa 2:0 pošto je Noa Okafor dao dva gola - prvi u petom, a drugi u 29. minutu. Tek kada su bili pritjerani uza zid "crveni đavoli" su počeli da igraju. Bruno Fernandeš je u 69. minutu centrirao, a Kazemiro je glavom poslao loptu u mrežu. U nastavku su obe ekipe imale nekoliko dobrih prilika, više je imao Junajted, loptu je sa gol linije izbacio upravo Kalvert-Luin, ali je na kraju Lids odnio pobjedu.

Mančester je treći na tabeli sa 55 bodova koliko ima i Aston Vila, Liverpul prati sa 52 i vodiće se bitka za plasman između tih timova. Čelsi je šesti sa 48 poena, a prvih pet timova će imati direktno učešće u Ligi šampiona naredne sezone. Lids je sa ova tri boda pobjegao iz zone ispadanja i ima 36 bodova, dok je prvi "ispod crte" Totenhem sa 30 poena.



