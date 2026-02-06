Srpski fudbaler Edvard Ibrović-Flečer pojačao je Lids, klub iz grada u kojem je rođen.

Izvor: MN Press

Omladinski reprezentativac Srbije Edvard Ibrović-Flečer (17) promijenio je klub, ali ostao u Engleskoj i približio se Premijer ligi! Momak iz Lidsa vratio se u svoj rodni grad i potpisao ugovor sa ekipom koja se takmiči u elitnom rangu engleskog fudbala, nakon što je nekoliko godina proveo u slavnom Mančester junajtedu.

Tokom tekuće sezone Edvard je igrao za Junajtedov tim do 18 godina koji predvodi nekadašnji prvotimac Daren Flečer, a Lids mu je tokom pregovora ponudio mjesto u ekipi do 21 godine. To je iskorak za mladog reprezentativca Srbije, koji bi dobrim partijama uskoro mogao da se izbori i za mjesto u Premijer ligi.

Naravno, za nastupe u najjačoj ligi na svijetu još je rano, ali vrijeme radi za Edvarda koji posjeduje ogroman talenat. On će u rodnom gradu imati mnogo više prostora da se razvija, biće jedan od igrača koje klub smatra svojim najvećim projektima, pa samim tim treba očekivati i da bude u veoma dobrom položaju narednih sezona, kada se približe nastupi u seniorskom fudbalu. Jasno je da će Ibrović-Flečer svoju karijeru fokusirati na Englesku, u kojoj je rođen i odrastao.

Edvard Ibrović-Flečer je dijete iz mješovitog braka, pošto mu je majka iz Novog Pazara, a otac iz Engleske. Rođen je 26. septembra 2008. godine u Lidsu, a od 2024. član je mlađih selekcija reprezentacije Srbije. Igrao je za kadetsku i omladinsku selekciju, a u budućnosti bi trebalo da bude i jedan od oslonaca A tima.