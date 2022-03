Škotski menadžer držao je sve pod kontrolom u Mančester junajtedu. A sada...

Aleks Ferguson je bez ikakve sumnje jedan od najvećih trenera svih vremena. Više od dve decenije uspešno je vodio Mančester junajted i svi su ga se plašili kada bi podviknuo. Moralo je da bude po njegovom i retko kada je imao probleme zbog toga, jednostavno igrači su morali da slušaju šta kaže...

Tako je Ferguson bio nefleksibilan i kada su stajlinzi njegovih igrača u pitanju. Bekam mu je tu zadavao najveće muke i zbog toga mu je naredio da se ošiša na ćelavo, dok je to na svojoj koži osetio i Luj Saha.

Francuski napadač stigao je u Mančester junajted u zimu 2004. godine pošto je zablistao u dresu Fulama, a odlično je počeo i u novom klubu. Odmah je oduševio Fergusona i navijače golovima u dresu "crvenih đavola", ali odmah je stiglo naređenje - nema više duge kose. "Fergi" nije želeo ni da čuje!

"Odigrao sam dve utakmice i dao sam tri gola, a onda me nakon jednog treninga sačekao frizer u svlačionici i rekao mi je da Ferguson želi da se ošišam", ispričao je Luj Saha koji nije krio da je potpuno šokiran.

"Mislio sam da me neko zeza, ali se ispostavilo da je čovek bio zaista ozbiljan".

Ferguson je odmah želeo da pokaže Sahi da se pita za sve u klubu - čak i za frizure - tako da je morao da ga posluša. I ne samo Saha, svi su morali bez pogovora ili se ne bi dobro proveli...

"Angažovao je frizera da me ošiša jer sam imao tada dužu kosu. Međutim, on sve te stvari radi jer želi da vi napredujete. Ne radi to jer ima neki ego, nego zbog vas, ali i kako bi zaštitio instituciju poput Junajteda koja je imala svoje standarde i to se moralo poštovati dok je on bio tu".

Reklo bi se da se to u međuvremenu izgubilo i da više nema "čvrste ruke" koja može da vodi klub.

"Sećam se kada me frizer dočekao i objašnjavao mi je zašto je tu. Sve je to bilo u redu jer je on hteo da mi budemo svesni gde smo i da nema tu prostora da se zezamo i foliramo takvim stvarima", zaključio je Saha.