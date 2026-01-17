Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Vidić našao se na Old Trafordu

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Proslavljeni srpski fudbaler, ali i legenda Mančester junajteda, Nemanja Vidić (44), našao se na Old Trafordu kako bi ispratio meč svog bivšeg kluba. Rođeni Užičanin bio je u društvu legendarnog Aleksa Fergusona, a sve to zabilježile su kamere Premijer lige.

U 22. kolu Premijer lige sastali su se Mančester junajted i Mančester siti, dugo očekivani derbi koji je privukao veliki broj navijača. Među ljubiteljima fudbala na tribinama su se našla i dobro poznata lica – Nemanja Vidić i ser Aleks Ferguson. Osim njih dvojice, mogao se primijetiti i hirurg Vladimir Dugalić, kao i još nekoliko poznatih lica koja su pratila slavnog fudbalera.

Veza Fergusona i Vidića oduvijek je bila snažna, jer je upravo Ferguson čovjek zbog kojeg je Užičanin obukao dres Junajteda, u kojem je igrao od 2006. do 2014. Tokom tog perioda nastupio je 211 puta i postigao 15 golova.

Vidić je sa Mančester junajtedom osvojio pet titula Premijer lige (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) i tri puta bio osvajač Lige šampiona. Takođe, 2009. i 2011. proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige, što dovoljno govori o tome o kakvoj legendi Srbije, ali i engleskog kluba, je riječ.

Podsjećamo, Vidić je nedavno boravio u Dubaiju sa prijateljima, gdje se na jednoj fotografiji pojavilo i nekoliko legendi fudbala. Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije iskoristio je praznične dane da provede vrijeme u društvu bivšeg igrača Partizana i aktuelnog direktora crno-belih Danka Lazovića. Njima su se pridružili i legende Mančester junajteda i evropskog fudbala, Rio Ferdinand i Robin van Persi.