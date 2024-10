Trener Mančester Junajteda prokomentarisao je šokantnu odluku slavnog kluba.

Izvor: Profimedia

Junajted je nedavno odlučio da smijeni Aleksa Fergusona sa mjesta savjetnika i globalnog ambasadora kluba.

Ta vijest žestoko zaprepastila je ljubitelje fudbala širom svijeta, koji su osuli žestoku paljbu po čelnicima kluba zbog nepoštovanja prema legendarnom treneru.

Pred meč sa Brentfordom u Premijer ligi, aktuelni menadžer Junajteda izio je svoj stav na ovu vruću temu.

"Naravno da će takva odluka imati uticaja na nas. Ser Aleks je Mančester junajted. On je izgradio Junajted i doveo nas tu gdje smo sad, to utiče na nas. S druge strane, mi znamo i ser Aleks zna, to je ono što on želi. On želi da vidi kako Mančester junajted pobjeđuje i siguran sam da će uvjek biti dostupan za savjet. Trebaće nam, definitivno, u kratkom periodu, kao što je i bilo u ovih dve i po godine otkako sam ovde. Jedno je sigurno, nema kluba na svijetu gde su očekivanja tako velika, kao što je u Mančester junajtedu. To je postavka od ere ser Aleksa i mi ostali koji smo došli posle njega moramo sa tim da se nosimo", rekao je Ten Hag.