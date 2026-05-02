Nenad Lalatović je posle poraza od Partizana pričao o ovacijama koje je dobio u Humskoj i o izjavi koju je dao o Dušku Vujoševiću.

Novi Pazar je izgubio od Partizana u Humskoj (2:1) i tako je bez pobjede u Superligi još od 9. marta. Nenad Lalatović je posle meča razgovarao sa novinarima i nije se složio sa konstatacijom da ih je tim Srđana Blagojevića nadigrao na svom terenu.

"Ne bih rekao da nas je Partizan nadigrao, oni su bili bolji u prvom, mi u drugom, tako sam video utakmicu. Sudija je pred kraj sudio malo kako je sudio, da zaštiti Partizan. Uplašio se da ne izjednačimo. Iz naše greške su dali gol, znali smo da je Polter ta martinela. Oni su bili bolji u prvom, mi u drugom, bili smo blizu tog boda. Partizanu želim da ostane drugi. Nama je teško. Primili smo samo dva gola kada sam tek došao, onda kao da nas je neko ukleo, dolaze povrede i to je mnogo i za Partizan i Zvezdu, ne za Pazar. Nas nije bilo dovoljno zbog povreda", počeo je Lalatović.

Za razliku od nekih prethodnih mečeva ovog puta je na stadionu Partizana dočekan aplauzima i ovacijama.

"Navikli ste na vređanje? Iznenadili us me pozitivno, ne znam šta je bilo ljudima. Šalim se. Da zaslužim i ja da mi kažu nešto pozitivno", nasmejao se Lalatović.

"O Dušku i Željku sam to rekao jer ih poštujem"

Na kraju je upitan za izjavu koju je dao o Dušku Vujoševiću posle njegove smrti i na to da je možda zbog toga došlo do "zakopavanja ratnih sekira" između navijača crno-bijelih i njega.

"Znate kako, meni niko ne može da zabrani da pohvalim nekoga, kao što sam hvalio Željka Obradovića i pričao šta mislim o njemu. Cela srpska košarka je pogođena smrću Duška Vujoševića, ono što mislim i kažem, niko ne može da mi zabrani. Ja sam njega jako cijenio kao čovjeka i trenera, njegov rad. Ne treba trošiti reči o njemu. Nisam to govorio da bih zakopao ratne sekire. Ja poštujem jako i Duška Vujoševića i Željka Obradovića, to su sjajni treneri", zaključio je Lalatović.