Izuzetno zanimljiv finiš sezone u Bundesligi.

Izvor: UWE KRAFT / AFP / Profimedia

Bajer Leverkuzen pobijedio je u derbiju Bundeslige RB Lajpcig 4:1 (2:0) i na tabeli prestigao Štutgart i Hofenhajm, koji su ranije danas remizirali 3:3. Sada sve tri kluba imaju po 58 bodova, ali su "apotekari" na četvrtoj poziciji koja garantuje Ligu šampiona.

Tim iz Rajne dominirao je protiv direktnog konkurenta i ponovo drži sudbinu u svojim rukama. U tijesnoj borbi za elitno takmičenje poslao je jasnu poruku zahvaljujući het-triku Patrika Šika i prvi put od sredine januara vratio se među četiri najbolja tima.

Raspoloženi domaćini zasluženo su savladali direktnog rivala i tako spriječili da upravo trećeplasirani RB Lajpcig već sada obezbijedi plasman u Ligu šampiona.

Strijelci za domaće bili su Šik (25, 76, 89) i Nejtan Tela (45), pa je Leverkuzen zahvaljujući boljoj gol-razlici prestigao Štutgart i Hofenhajm. Za RB Lajpcig je pogodio Krištof Baumgartner (80).

U narednom kolu Bajer gostuje Štutgartu u direktnom duelu sa Ligu šampiona. RB Lajpcig je prekinuo seriju od pet uzastopnih pobjeda, ali kao trećeplasirani tim (62 boda) i dalje ima odlične šanse da se, nakon godinu pauze, vrati u najvažnije evropsko klupsko takmičenje.



