Početak derbija na stadionu Rajko Mitić obilježio je zagrljaj trenera Crvene zvezde i Partizana

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

U 3. kolu plej-ofa Superlige sastali su se Crvena zvezda i Partizan. "Vječiti" derbi, koji je tradicionalno bio praznik fudbala u Beogradu, počeo je pozdravom dvojice trenera – Dejana Stankovića i Srđana Blagojevića.

Bio je to prijateljski susret. Nismo vidjeli samo puko rukovanje, već zagrljaj dvojice trenera "vječitih" rivala. Dok su kamere bile svuda oko Blagojevića i Stankovića, šefovi svojih timova iskoristili su priliku da popričaju tik pred početak 179. susreta na Rajku.

Ispred Crvene zvezde našla se legenda ovog kluba Dejan Stanković, a na drugoj strani povratnik u redove Partizana Srđan Blagojević, koji su se uputili ka sudiji Milošu Milanoviću. Neposredno pred početak meča šefovi struke pozdravili su se sa glavnim sudijom i nekoliko sekundi popričali, čini se, ustanovivši pravila pred početak derbija.

Prijateljski zagrljaj Dejana Stankovića i Srđana Blagojevića nije bio slučajan – treneri "vječitih" rivala poznaju se još iz ranijeg perioda. Stanković i Blagojević sastali su se četiri puta kraj aut-linije u sezoni 2023/24, kada je Stanković vodio Ferencvaroš, a Blagojević Debrecin. U tri prvenstvena duela Ferencvaroš je pobjeđivao 5:1, 2:1 i 2:2, dok je u Kupu Mađarske Stankovićev tim slavio nakon penala 6:4 u osmini finala.

Partizanov trener Srđan Blagojević vodio je tri ekipe protiv Zvezde – ukupno u pet utakmica, u kojima ima učinak od jednog remija i četiri poraza. Dejan Stanković je kao trener vodio deset derbija protiv Partizana i u njima ostvario pet pobjeda, uz četiri remija i jedan poraz, u polufinalu Kupa Srbije 2020. godine (0:1) na Marakani.