Nakon detaljne istrage, utvrđene su okolnosti tragičnog događaja koji je potresao Evropu.

Slavni portugalski fudbaler Diogo Jota poginuo je 3. jula 2025. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa bratom André Silva, a nadležni organi u Španiji utvrdili su da za ovaj tragični događaj ne postoji krivična odgovornost.



Prema dostupnim informacijama, fudbaler Liverpool FC nalazio se za volanom kada je tokom preticanja izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sletio sa puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se.



Nakon detaljne analize dokaza sa mjesta nesreće i nalaza stručnjaka za saobraćajne nezgode, sud je zaključio da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.



Žota se u trenutku nesreće vraćao u Englesku pred početak nove sezone, a putovao je kopnom jer mu je, nakon operacije pluća, savjetovano da ne koristi avion.

Iza njega je ostala izuzetno uspješna sezona – sa reprezentacijom Portugal national football team osvojio je Ligu nacija, dok je sa Liverpulom stigao do titule u Premijer ligi.



Njegov brat André Silva takođe je bio profesionalni fudbaler, nastupao je za FC Penafiel, a ranije je bio dio omladinskog sistema FC Porto.

Tragedija je dodatno potresla javnost jer se dogodila svega desetak dana nakon što se Žota oženio dugogodišnjom partnerkom Rute Cardoso, sa kojom ima troje djece.



Vjenčanje je održano 22. juna, a samo nekoliko dana kasnije uslijedio je kobni događaj koji je prekinuo život jednog od najvažnijih igrača portugalske reprezentacije.