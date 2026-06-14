Kako prenosi portal Vijesti, nakon obustavljanja izmjena planske dokumentacije za područje Gorice, u Glavnom gradu najavljuju analize i razmatranje budućih planova za ovaj prostor.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Brza urbanizacija Podgorice posljednjih godina otvorila je brojna pitanja o očuvanju zelenih površina, a među lokacijama koje izazivaju posebnu pažnju nalazi se i brdo Gorica.

Kako prenosi portal Vijesti, građanski aktivisti upozoravaju da bi intenzivna gradnja mogla ugroziti jedno od najprepoznatljivijih prirodnih područja glavnog grada, izražavajući bojazan da bi Gorica mogla doživjeti sudbinu brda Ljubović, gdje je prethodnih godina izgrađen veliki broj stambenih objekata.

Prema navodima koje prenose Vijesti, Ministarstvo prostornog planiranja ranije je pokrenulo postupak izmjena Detaljnog urbanističkog plana koji obuhvata područje Gorice. Međutim, taj proces prekinut je u martu nakon stupanja na snagu novog Zakona o uređenju prostora.

Novim zakonskim rješenjem predviđeno je da lokalne samouprave preuzmu nadležnost za izradu lokalne planske dokumentacije, zbog čega je postupak izmjena plana zaustavljen do daljeg.

Iz Glavnog grada saopšteno je da će, nakon sprovođenja potrebnih analiza, razmotriti dalje korake i eventualne izmjene planskih dokumenata koji se odnose na područje Gorice.

Kako prenosi portal Vijesti, pitanje budućeg razvoja ovog dijela Podgorice izaziva veliko interesovanje javnosti, posebno imajući u vidu značaj Gorice kao jednog od simbola grada i omiljenog mjesta za rekreaciju brojnih građana.