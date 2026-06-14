Letove dva puta sedmično realizovaće avio-kompanija SunExpress, novi partner Aerodroma Crne Gore.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aerodrom Podgorica od danas je direktnom avio-linijom povezan sa Antalijom, jednom od najpopularnijih turističkih destinacija u Turskoj, saopšteno je iz Aerodromi Crne Gore.

Letove na novoj ruti realizovaće avio-kompanija SunExpress dva puta sedmično, utorkom i nedjeljom.

Svečanom dočeku prvih putnika prisustvovali su predstavnici Aerodroma Crne Gore i ministarka turizma Simonida Kordić.

Iz Aerodroma Crne Gore istakli su da je Antalija jedna od ukupno 18 novih ruta koje su ove godine otvorene sa Aerodroma Podgorica, dok je ministarka Kordić ocijenila da nova linija predstavlja dodatni podsticaj razvoju turizma i boljoj povezanosti Crne Gore sa međunarodnim tržištima.

Od početka godine do kraja maja, Aerodromi Crne Gore opslužili su više od 890 hiljada putnika, što je rast od oko osam odsto u odnosu na isti period prošle godine.