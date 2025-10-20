Jirgen Klop priznao je da mu je mnogo teško pala smrt Dijoga Žote i da razumije zašto je i dalje teško fudbalerima Liverpula

Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Smrt Dijoga Žote (28) potresla je cio fudbalski svijet, a posebno Liverpul. Tragična saobraćajna nesreća uticala je na mnoge, izuzetak nije ni Jirgen Klop. Bivši trener "crvenih" i čovjek koji je dugo radio sa Portugalcem ispričao je koliko mu je sve teško palo.

"Kada sam saznao, samo sam sjedio i ćutao. Riječ nisam progovorio. On je za mene kao član porodice. Niko u Liverpulu nikada neće iskoristiti smrt Žote kao izgovor, ali se nalaze u toj situaciji svakog dana. Svakog dana ulaze u te iste prostorije i on je stalno tu prisutan. Nemoguće je pronaći rješenje na ličnom nivou. Kako zamijeniti nekoga kao što je Dijogo? Kako zamijeniti čovjeka koji je toliko bio dobar sa svima u klubu, to je teško, rekao bih da je nemoguće", rekao je Klop u intervjuu.

Priznao je njemački stručnjak i da je Mohamed Salah imao uticaj na to što je Diogo došao na "Enfild" na kraju.

"Tačno je, Salah je bio taj koji je pokušao da me ubijedi da dovedemo Žotu", ispričao je Klop i dodao da ne isključuje mogućnost da se nekad vrati na klupu Liverpula.