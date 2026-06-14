Anastasija Ražnatović poslala javno poruku Ceci: Obratila joj se emotivnim riječima "radujem se novoj etapi života"

Anastasija se zahvalila Ceci za ljubav, žrtve i vjeru koje im je pružila tokom života.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Svetlana Ceca Ražnatović, danas proslavlja 53. rođendan, a tim povodom brojne čestitke pristigle su joj od porodice, prijatelja i fanova.

Posebnu pažnju privukla je objava njene kćerke Anastasija Ražnatović, koja je na društvenim mrežama podijelila emotivnu poruku posvećenu majci.

„Hvala ti na svemu što si uradila za nas. Hvala što si uvijek bila riječ podrške, a ne osude. Hvala što si nas naučila pravim vrijednostima i što si nas uvijek usmjeravala ka vjeri i Bogu. Volim te zauvijek i želim ti da uvijek budeš srećna. Srećan rođendan, mama“, napisala je Anastasija uz niz fotografija iz djetinjstva.

Rođendan su Ceci čestitale i brojne kolege sa estrade, a njihove poruke pjevačica je podijelila na svom Instagram profilu.