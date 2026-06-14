Kako prenosi RTV Podgorica, prosječna cijena kvadrata u novogradnji u Crnoj Gori iznosi 2.445 eura, dok su stanovi na pojedinim lokacijama u glavnom gradu znatno skuplji.

Izvor: Dejan Feratović

Kvadrat stana u novogradnji u Crnoj Gori tokom prvog kvartala ove godine koštao je u prosjeku 2.445 eura, ali su cijene na pojedinim lokacijama u Podgorici znatno više i dostižu čak 3.500 eura po metru kvadratnom, prenosi RTV Podgorica.

Agent za nekretnine Haris Osmanagić ocijenio je da je prosječna cijena od 2.445 eura realna za tržište glavnog grada, ali ističe da je danas gotovo nemoguće pronaći nov stan po cijeni nižoj od 2.200 eura po kvadratu.

„Možete da pronađete stan na pojedinim lokacijama za oko dvije hiljade eura po metru kvadratnom, ali je veoma teško naći stan ispod te cijene. Čak je i na Koniku cijena stanova u izgradnji oko 2,2 hiljade eura po kvadratu“, kazao je Osmanagić, prenosi RTV Podgorica.

Prema njegovim riječima, investitori imaju ključnu ulogu u određivanju cijena nekretnina, zbog čega su pojedini djelovi Podgorice značajno skuplji od državnog prosjeka.

„Imate djelove grada kao što su područje oko Tološke šume, Kapital Plaze i Siti kvarta, gdje se cijene kreću između tri i 3,5 hiljade eura po metru kvadratnom“, naveo je Osmanagić.

Kako prenosi RTV Podgorica, on smatra da se tržište nekretnina značajno promijenilo u odnosu na raniji period, kada su kupci mogli da dođu do povoljnijih cijena tokom početnih faza gradnje.

„Danas većina investitora ulazi u projekte sa unaprijed obezbijeđenom finansijskom konstrukcijom, pa nijesu primorani da spuštaju cijene kako bi ubrzali prodaju. Naprotiv, cijene tokom gradnje uglavnom rastu“, objasnio je Osmanagić.

Podaci sa tržišta pokazuju da se cijene stanova u Podgorici često kreću iznad zvaničnog prosjeka, pa kvadrat trenutno u prosjeku košta oko 2.650 eura. Kako prenosi RTV Podgorica, stručnjaci za sada ne očekuju značajniji pad cijena nekretnina u narednom periodu.