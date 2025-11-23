Real Madrid napravio veliki kiks i emitovao nekrogolog sa fotografijom Andrea da Silve, fudbalera Elčea.

Izvor: Printscreen

Real Madrid uputio je izvinjenje fudbaleru Elčea Andreu Silvi, jer je greškom stavio njegov lik u video-snimak kojim se oprostio od pokojnog igrača Liverpula Dijoga Žote. Portugalski as stradao je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim bratom Andreom Silveom i u "kraljevskom klubu" su napravili težak previd jer su ga pomiješali sa napadačem Andreom da Silvom (30), nekada velikim talentom evropskog fudbala i bivšim reprezentativcem Portugala.

"Real Madrid se izvinjava Elčeu i njegovom fudbaleru Andreu Da Silvi jer je greškom uključen u nekrolog umjesto slike Andrea Silve, brata Dioga Žote, igrača Liverpula. Žalimo zbog ovog incidenta", objavio je Real Madrid.

Real je emitovao taj video-snimak na sjednici klupske skupštine.

Diogo Žota i njegov brat Andre Silva poginuli su 3. jula u Španiji u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.