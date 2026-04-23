Strahinja Pavlović izaziva veliko interesovanje, ali Maks Alegri želi da stameni srpski defanzivac ostane u Milanu.

Izvor: Marco Canoniero / Zuma Press / Profimedia

Strahinja Pavlović se ustalio u Milanu kod Maksa Alegrija, a to nije prošlo nezapaženo. Dok mu "rosoneri" spremaju novi ugovor Čelsi želi da ga ubijedi da dođe u Englesku.

Štoper reprezentacije Srbije odgirao je 33 utakmice na kojima je dao četiri gola i imao je jednu asistenciju u dresu milanskog velikana ove sezone i Alegri traži da mu se produži saradnja. Sa njim u srcu odbrane Milan je bio konkurentan za titulu, mada će najvjerovatnije završiti na drugom ili trećem mjestu Serije A na kraju sezone.

Ipak Čelsi je spreman da plati duplo više od cijene koju je Salcburgu platio Milan. Kada je dolazio u Italiju defanzivac iz Srbije plaćen je 20.000.000 evra, dok je Čelsi spreman da ponudi 40.000.000 evra za njegove usluge.

Ipak za "Tutosport" je Pavlović jasno rekao: "Želim da ostanem u Milanu što je duže moguće", tako da djeluje da su njegovi planovi vezani za Milan.

Hoće Ligu šampiona

Jeste Milan posustao u finišu Serije A i porazima od Napolija, Lacija i Udinezea je vjerovatno ostao bez titule, ali će sigurno igrati Ligu šampiona naredne sezone. Sa druge strane Čelsi se pod Lijamom Roseniorom raspao i sada ne samo da mijenja trenera nego je van mjesta koje garantuju bilo kakvu Evropu. Stoga nije ni čudo da je Pavloviću bliža i draža opcija da ostane u Milanu i igra Ligu šampiona.

(MONDO)