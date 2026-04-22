Suspenzije i povrede masakrirale odbranu Partizana pred "vječiti" derbi sa Crvenom zvezdom ove nedjelje na "Marakani" (18.00).

Partizan nije uspio da slavi danas na "Karađorđu" u Novom Sadu protiv Vojvodine (0:0), gdje nije dobio pune tri godine, dok novi (k)iks nije jedina loša vijest za trenera Srđana Blagojevića. Na ovoj utakmici Partizan je ostao još bez dvojice igrača na koje neće moći da računa na "vječiti" derbi u nedelju protiv Crvene zvezde, što dodatno komplikuje situaciju crno-bijelima.

Ono što je posebno problematično je da su obojica igrača koji će preskočiti derbi - defanzivci. Tako zbog osmog žutog kartona u timu neće biti štopera Stefana Milića, odnosno zbog crvenog kartona neće igrati Vukašin Đurđević.

Za to je direktnu odgovornost prihvatio baš Srđan Blagojević, pošto nije na vrijeme zamijenio svog igrača koji je dugo "visio" sa jednim žutim kartonom i ubrzo je dobio drugi: "Apsolutno i moja krivica, kada sada znamo šta je epilog. Već smo se bili opredijelili za dvije izmjene, falili su nam igrači u veznom redu, Zdjelar je igrao bolestan. Vršili smo dvije izmene i nadao sam se da neće biti takve situacije i da će Đuka biti oprezniji. Nažalost, nije, prihvatam to kao svoju grešku", rekao je Blagojević.

Šta ovo znači za Partizan?

Crno-bijelima se posle suspenzije za meč sa Zvezdom vraća Vanja Dragojević i postoji opcija da ga Blagojević koristi na mjestu štopera pošto i nema previše opcija. Nikola Simić je povrijeđen, nije još sasvim spreman ni Mateja Milovanović, dok će postojati dilema i oko lijevog beka jer je i Stefan Petrović tek odnedavno opet na treninzima.

Sve u svemu Blagojević će morati dosta da "miksa" jer neće imati najjači sastav na okupu u derbiju koji je izuzetno značajan za Partizan jer juri drugo mjesto.