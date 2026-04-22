Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko biće spreman za Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Mundijal 2026, ali je povreda kapitena Edina Džeka ostavila bolan trag. Postojao je strah da li će se Džeko vratiti u tim do velikog takmičenja, a sada je vijest potvrđena - hoće! Ugledni njemački list "Sport Bild" otkrio je da je povreda kapitena Džeke bila znatno ozbiljnija nego što je prvobitno predstavljeno u javnosti, ali da bi iskusni napadač ipak trebalo da bude spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Kako navodi ovaj portal, Džeko je zadobio težu povredu ramena, pri čemu su stradali i ligamenti, što ukazuje na ozbiljniji zdravstveni problem nego što se ranije mislilo. Incident se dogodio u 120. minutu finala baraža za plasman na Mundijal između Bosne i Hercegovine i Italije, u trenutku kada je kao kapiten predvodio svoju reprezentaciju u borbi za plasman na najveću svjetsku smotru.

Ipak, prema istim navodima, proces oporavka ide po planu. Džeko bi uskoro trebalo da počne sa laganim trčanjem, a sve ukazuje na to da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Šalke očekuje da će Edin Džeko biti na raspolaganju za duel protiv Nirnberga 9. maja, dok postoji i šansa da se nađe u kombinaciji za utakmicu protiv Fortune iz Diseldorfa, zakazanu za 2. maj, iako klub u tom slučaju ne želi da žuri sa njegovim povratkom. To praktično znači da bi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine trebalo da bude potpuno spreman za završne pripreme sa "zmajevima" pred Svjetsko prvenstvo.

Istovremeno, Džeko bi mogao da pomogne Šalkeu u borbi za plasman u Bundesligu, gdje im je za ostvarenje cilja potrebno da upišu dvije pobjede u preostala četiri kola Cvajte.