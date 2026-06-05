Iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika navode da je Merc čestitao Milatoviću na uspješnoj organizaciji Samita EU – Zapadni Balkan.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

U okviru Samita EU – Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa kancelarom Savezne Republike Njemačke Fridrihom Merzom i saglasili su se da u narednom periodu treba dodatno unaprijediti ekonomsku saradnju, uz poseban fokus na stvaranje povoljnijeg ambijenta za nove njemačke investicije i intenziviranje privrednih veza između dvije zemlje.

Iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika navode da je Merc čestitao Milatoviću na uspješnoj organizaciji Samita EU – Zapadni Balkan.

Kako se dodaje u saopštenju, dolaskom u Crnu Goru i učešćem na Samitu EU – Zapadni Balkan 2026, na poziv Milatovića, Merc je postao prvi njemački kancelar koji je posjetio Crnu Goru, što predstavlja dodatnu potvrdu značaja ovog međunarodnog skupa i kvaliteta bilateralnih odnosa dvije države.

“Tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora potvrđen je visok nivo odnosa između Crne Gore i Njemačke, koje povezuju intenzivan politički dijalog, snažno savezništvo u okviru NATO-a i zajednička posvećenost evropskim vrijednostima”, ističe se u saopštenju.

Milatović je zahvalio Mercu na kontinuiranoj podršci koju Njemačka pruža Crnoj Gori na njenom evropskom putu, ističući da naša država ostaje predvodnik procesa proširenja sa jasnim ciljem da do 2028. godine postane prva naredna članica Evropske unije.

“Kancelar Merc pohvalio je ostvareni napredak Crne Gore i potvrdio da će Njemačka nastaviti da bude pouzdan partner u sprovođenju ključnih reformi, posebno u oblastima vladavine prava, jačanja institucija i borbe protiv korupcije”, navodi se u saopštenju.