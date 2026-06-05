Plenković je na mreži Iks saopštio da se u u Tivtu susreo sa crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.

Izvor: Screenshot/X/AndrejPlenkovic

Rešavanje otvorenih pitanja važno je za dugoročno unapređenje odnosa između Hrvatske i Crne Gore, rekao je predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

Plenković je na mreži Iks saopštio da se u u Tivtu susreo sa crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.

"Razgovarali smo o europskom putu Crne Gore, gospodarskoj suradnji i politici proširenja Evropske unije. Rješavanje otvorenih pitanja važno je za dugoročno unaprjeđenje odnosa između Hrvatske i Crne Gore", istakao je Plenković.

Dodao je da naglasak stavlja na obeštećenje logoraša, pronalazak nestalih osoba, procesuiranje ratnih zločina...

"...Povrat oduzete imovine hrvatskoj manjini u Crnoj Gori i školskog broda Jadran, konačno rješenje graničnog pitanja na moru i trajno očuvanje spomen-ploče postavljene u Morinju", zaključio je Plenković.