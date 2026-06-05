Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za D. V. i M. J, osumnjičene u istrazi povodom teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.

Izvor: Drustvene mreze

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za D. V. i M. J, uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Pritvor je određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svjedoke, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Osumnjičeni su prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirali krivicu.

Vidi opis Viši sud donio odluku: Određen pritvor osumnjičenima u okviru istrage za ubistvo Nešovića na Senjaku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Čitulje Novosti Br. slika: 14 14 / 14

Kako je tužilaštvo ranije saopštilo oni su osumnjičeni za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbjeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića, u vrijeme izvršenja tog krivičnog djela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V.

D. V. i M. J. su policijski službenici - pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka (JŽ).