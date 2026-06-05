Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za D. V. i M. J, osumnjičene u istrazi povodom teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za D. V. i M. J, uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.
Pritvor je određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svjedoke, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Osumnjičeni su prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirali krivicu.
Viši sud donio odluku: Određen pritvor osumnjičenima u okviru istrage za ubistvo Nešovića na Senjaku
Kako je tužilaštvo ranije saopštilo oni su osumnjičeni za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.
Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbjeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića, u vrijeme izvršenja tog krivičnog djela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V.
D. V. i M. J. su policijski službenici - pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka (JŽ).