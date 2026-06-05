Džejms Rodrigez ignorisao molbu ćerke predsjednika Kolumbije Gustava Petra da se fotografišu

Izvor: YouTube/UOL Esporte UOL Esporte

Najveća zvijezda kolumbijske reprezentacije, Džejms Rodrigez (34), nije hteo da se fotografiše sa ćerkom predsjednika svoje zemlje pred odlazak na Mundijal. Na koktelu koji je Gustavo Petro (66) organizovao u čast reprezentacije, njegova ćerka Antonela Petro (17) pokušala je da dobije fotografiju sa poznatim igračem, ali je on potpuno ignorisao njenu molbu.

Nije bio previše "uključen" ni dok se posle toga rukovao sa njenim ocem, pa na snimku djeluje kao da je nije ni čuo. Nije skidao naočari za sunce i samo je nastavio dalje.

Džejms Rodrigez iskulirao ćerku predsednika Antonelu Petro Izvor: YouTube/UOL Esporte UOL Esporte

Rodrigez je trenutno najveća fudbalska zvijezda, bez obzira na to što je godinama daleko od najvišeg nivoa i trenutno igra u Americi za Minesotu. Svojevremeno, na svom vrhuncu, bio je "Zlatna kopačka" Svjetskog prvenstva 2014, posle toga i skupocjeni vezista Real Madrida.

U ovoj deceniji njegova karijera je iz godine u godinu postajala sve "tiša", pa je počeo u Evertonu, nastavio u Al-Rajanu iz Katara, posle toga u Olimpijakosu u Grčkoj, Sao Paulu u Brazilu, Rajo Vljekanu u Španiji, Leonu u Meksiku i od ove godine je u Americi. Za reprezentaciju je odigrao čak 125 utakmica i ispred njega je rekorder David Ospina (30), koji je i ovog puta na spisku reprezentacije Kolumbije za Mundijal.