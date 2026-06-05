"Benefite članstva moramo razumjeti jer to donosi dosta toga toga korisnog. Crna Gora je impresivna i postiže sjajne rezultate."

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Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da smo blizu cilja da budemo članica Evropske unije.

"EU otvara svoja vrata, kandidati moraju da ispune reforme. Sa reformama dolaze investicije i to je prvi dio današnjih razgovora", kazala je ona, piše RTCG.

Drugi dio je proširenje Evropske unije.

"Benefite članstva moramo razumjeti jer to donosi dosta toga toga korisnog. Crna Gora je impresivna i postiže sjajne rezultate. Nastavite tim putem i mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja", kazala je fon der Lajen.

Naglasila je da je ovo proces zasnovan na zaslugama.

"Ko ispuni uslove biće dio EU", zaključila je ona.