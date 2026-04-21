Dubai lako i ubjedljivo savladao Bosnu u Sarajevu.

Ekipa Dubaija završila je TOP 8 fazu ABA lige kao prvoplasirana na tabeli pošto je lako i ubjedljivo savladala Bosnu u Sarajevu.

Tim Aleksandera Sekulića slavio je rezultatom 92:64 i tako zadržao prvo mjesto ispred Partizana, pa će imati prednost domaćeg terena u borbi za titulu.

Dubai je sve riješio u prvih 6 minuta u kojima je stigao do 20 poena prednosti! Poslije trojke Alekse Avramovića bilo je 22:2 na semaforu i meč je praktično bio već riješen.

Poenima Atića na startu drugog poluvremena smanjili su „studenti“ na 13 razlike i to je bio njihov najmanji zaostatak do kraja utakmice.

Gosti iz Dubaija su pogađali iz svih pozicija, o čemu govori i podatak da je nekadašnji centar Partizana Bruno Kaboklo šutirao trojke 4/4!

Poslije trojke Klemena Prepeliča na nešto manje od tri mintue do kraja Dubai je imao i „plus 30“ – bilo je 89:59 na semaforu.

Ekipu Dubaija do konačne pobjede 92:64 predvodili su Džanan Musa sa 15 poena, te kamenjaš i Kaboklo po 13, a dvocifreni su bili još i Kabengele (12), petrušev (11) i Avramović (11).

Kod Bosne dvocifren poenterski učinak imali su Plamer sa 11 i Halilović sa 10 poena.